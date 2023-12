PSG: Ce que sera le classement final du groupe F selon les bookmakers

C’est serré dans le groupe F du PSG, pour la qualification aux huitièmes de la Ligue des champions.

Une dernière journée de Ligue des champions à très fort enjeu dans le groupe F. Car tout est encore possible pour les quatre équipes engagées. Seul le Borussia Dortmund se prémunit d’une mauvaise surprise, le club allemand a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais le PSG, qui se déplace sur la pelouse du club de Gelsenkirchen peut encore le coiffer au poteau, s’il le domine chez lui.

Le PSG peut encore coiffer Dortmund au poteau…

Paris finira premier s’il s’impose face au BVB et deuxième s’il fait match nul et que Newcastle ne bat pas l’AC Milan oui qu’il perd et que Newcastle et Milan se neutralisent. Chez les bookmakers c’est particulièrement serré dans la course à la qualification, le PSG et le Borussia Dortmund sont au coude à coude pour la première place finale.

Mais les bookmakers donnent l’avantage au BVB

Si Paris est favori (donné vainqueur à la cote moyenne de 1,9 contre 4 le succès des locaux), les analyses convergent plutôt vers un partage des points, 1-1. Du coup, le Borussia Dortmund est coché en premier de groupe à l’arrivée, à la cote moyenne de 1,7 et 1,9 le PSG qui l’emporte. Le BVB premier mais Paris qualifié devant Newcastle et l’AC Milan, voilà le scénario final du groupe F tel que l’envisagent les bookmakers.