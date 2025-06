Ce que les Coupes d’Europe ont rapporté aux club français cette saison

L’UEFA a versé plus de 300 millions d’euros aux clubs français engagés dans ses compétitions européennes.

La saison 2024-2025 des coupes européennes s’est achevée ce samedi soir par le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la plus prestigieuse des coupes continentales de clubs. La plus lucrative aussi. Elle est d’autant plus que l’UEFA a mis en place un nouveau format assorti de primes plus élevées pour les équipes qui la disputaient.

A l’heure des premiers bilans, sportifs et financiers, combien l’ensemble des clubs français qualifiés dans l’une des trois coupes d’Europe, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ont-ils gagné ? Le détail nous est livré par le compte spécialisé Football Meets Data. Il englobe l’ensemble des postes de revenus, à savoir la prime de participation, les bonus aux résultats, la part du classement sportif, mais aussi les droits TV et le classement au coefficient.

370 M€ cumulés par les sept clubs français

En précisant que les valeurs données ne sont qu’estimations, car autant les primes sont fixes et faciles à calculer, autant le nouveau pilier dit de « valeur » est plus incertain ; il englobe les droits des diffuseurs nationaux (Canal+ pour la France), le nombre de clubs d’un même pays qualifiés dans chaque compétition et le classement au coefficient qui repose sur dix saisons européennes révolues.

UEFA prize money for 🇫🇷 Ligue 1 teams, season 2024/25: €148.4m 🇫🇷 PSG 🏆

€78.7m 🇫🇷 Lille

€59.8m 🇫🇷 Monaco

€51.8m 🇫🇷 Brest

€22.5m 🇫🇷 Lyon

€8.7m 🇫🇷 Nice

Tous éléments pris en compte, les sept clubs français – le PSG, l’AS Monaco, le LOSC Lille et le Stade Brestois en Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice en Ligue Europa et le RC Lens en Ligue Europa -, cumulent un peu plus de 370 millions d’euros. Soit une moyenne à 53 millions par club.

Rappelons que le RC Lens est le seul à ne pas avoir disputé le tableau final de la Ligue Europa Conférence, éliminé dès le tour de barrages précédent le tableau final.