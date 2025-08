CAA Sports n°1, les agences du sport les plus puissantes en 2025

CAA Sports, qui a notamment accompagné la carrière du champion du monde français Raphael Varane, demeure la numéro un des agences sportives en 2025.

L’industrie de la représentation sportive poursuit sa croissance spectaculaire, portée par l’afflux de capitaux privés et une vague de consolidation sans précédent. Pour la onzième fois consécutive depuis 2013 que le média américain dresse son classement, CAA Sports conserve la première place du classement établi par Forbes.

L’agence basée à Los Angeles affiche des commissions maximales de 1,143 milliard de dollars, en hausse de 18% par rapport à 2022. CAA supervise désormais 15,9 milliards de dollars en contrats de joueurs et 4,59 milliards en accords annexes, incluant les contrats publicitaires et les divisions coaching et médias sportifs.

Jack Grealish parmi les footballeurs stars de CAA

Parmi ses clients vedettes figurent Josh Allen, Devin Booker, Sidney Crosby, Jack Grealish et Shohei Ohtani, témoignant de sa présence transversale dans tous les sports majeurs américains et européens.

Wasserman (956 millions de dollars) et Excel Sports Management (783 millions) conservent respectivement les deuxième et troisième positions, mais affichent des progressions remarquables de 31% et 57% sur trois ans. Octagon (463 millions) et Klutch Sports Group (351 millions) complètent le top 5 avec des croissances encore plus impressionnantes de 119% et 252%.

L’année écoulée a été marquée par de nombreuses acquisitions stratégiques. Roc Nation Sports et UTA ont renforcé leurs divisions football avec les rachats respectifs de TFM (Brésil) et ROOF (Allemagne). Excel Sports Management a intégré REP 1 Football en 2023 pour entrer sur le marché NFL, tandis que Wasserman a conclu dix partenariats ou acquisitions en deux ans.

Rachetée par la famille Pinault

Au moins sept des dix premières agences bénéficient du soutien de fonds d’investissement privés. CAA a notamment été valorisée à 7 milliards de dollars lors de sa cession majoritaire au groupe Artémis de François-Henri Pinault, l’actuel propriétaire du Stade Rennais, en 2023.

WME Sports, troisième du classement 2022, a été contrainte de céder ses divisions football US et basketball pour respecter les règles anti-conflit d’intérêts de la NFL et NBA, suite au rachat de sa maison mère par des propriétaires d’équipes. L’ancienne division basketball, rebaptisée WME Basketball, intègre néanmoins le top 10 à la dixième place.