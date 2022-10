Vente OL: « Des progrès substantiels ont été faits » mais un nouveau report du closing

Jean Michel Aulas poursuit avec John Textor le processus de la vente de l’OL. Nouveau rendez-vous est fixé au 17 novembre.

A l’origine ce devait être le 30 septembre, finalement reporté au 21 octobre. Et ce lundi matin 24 octobre, l’Olympique Lyonnais annonce dans un nouveau communiqué le report du closing, permettant à Eagle Football Holdings LLC, la société de John Textor, d’acquérir 39 201 514 actions OL Groupe, au prix de 3 € par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 € par OSRANE, des parts de Pathé, d’IDG Capital et de Holnes.

Le closing de l’OL reporté au 17 novembre

La nouvelle date est fixée au 17 novembre, mais d’abord, le communiqué indique qu’à « ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l’opération ». Pour la dette, « Eagle Football, les vendeurs et OL Groupe ont travaillé ensemble pour obtenir le consentement des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais à la transaction, et peuvent maintenant confirmer que tous les prêteurs ont donné leur consentement, avec effet au closing », stipule le document.

L’OL a suspendu ses activités en bourse

Question financement, il est dit que du côté de Eagle Football, « des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction. Néanmoins, ce financement demeure soumis à la finalisation par Eagle Football de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérification internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ». C’est la raison expliquant un nouveau report du closing, alors que depuis ce mercredi 19 octobre, l’OL a suspendu ses activités en bourse.