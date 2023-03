Tony Yoka: Combien devrait lui rapporter son combat contre Takam ?

Tony Toka sera diffusé aux Etats-Unis dans son combat contre Carlos Takam.

Tony Yoka monte en gamme, en dépit de sa défaite – la première de sa carrière -, concédée à Martin Bakole. Ce samedi en soirée, au Zénith de Paris, le champion olympique 2016 va défier Carlos Takam, 42 ans, un boxeur expérimenté qui a croisé les gants avec les meilleurs. L’affiche est assez séduisante pour être visible aux Etats-Unis, le groupe ESPN en a effet acquis les droits.

Le combat Yoka – Takam sera diffusé aux Etats-Unis

Et grâce au seul business du pay per view, le Français de 30 ans pourrait gagner 125 000 dollars (118 185 €) de part fixe et possiblement plus avec les bonus, selon les estimations de Sports Payouts. La part est annoncée 2,8 fois supérieure (350 000 dollars), au bénéfice de Carlos Takam, boxeur aux 47 combats et 39 succès (28 par KO), sept défaites et un nul.

Tony Yoka a un contrat d’exclusivité avec Canal +

Le compte ne prend pas en compte les contrats de promotion nationale des deux boxeurs. A tout le moins de celui signé par Tony Yoka avec Canal +, depuis 2017. Chacun de ses combats vaudrait au Français aux douze combats pour onze victoires dont neuf avant la limite, de gagner près de 250 000 euros par combat. Peut-être moins sur les dernières années depuis la Covid.