Stade Rennais: TV, sponsors, billetterie, salaires, les chiffres d’un exercice 2022 à 12 M€ de déficit

Le Stade Rennais a perdu un peu plus de 12 millions d’euros net, la saison dernière.

Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires (CA) doublée d’une baisse des charges, le Stade Rennais a bouclé sa saison 2021-2022 avec un déficit de 12,21 millions d’euros net, selon les chiffres comptables du club, publiés par la DNCG. Cela reste toutefois inférieur à l’exercice 2021 précédent, conclu sur des pertes de 19,76 millions d’euros.

Le Stade Rennais a réduit son déficit sur la saison dernière

Côté revenus, le CA progresse donc au 30 juin dernier, à presque 83,5 millions d’euros, hors opérations nouées sur le mercato. Dans le détail, les droits TV rapportent 37,327 M€, le sponsoring, 14,66 M€, la billetterie 10,931 millions, et le reste des produits, 20,579 M€. Si les gains de l’audiovisuel baissent conséquemment (-43% sur un an), car le Stade Rennais disputait la Ligue des champions la saison précédente, ceux de la billetterie explosent en revanche (+ 1042%), à la faveur d’un retour à la normale dans les stades, après la Covid.

Moins de charges, plus de recettes et des coûts sur le mercato

Sur les dépenses, la masse salariale chargée a légèrement diminué, de 74,807 millions à 68,112 millions d’euros, en 2022. Pas plus la saison dernière que celle d’avant, les opérations sur le marché des transferts n’ont permis de compenser les pertes. Au contraire, la balance entre cessions de contrats et embauche de joueurs est négative, sur les deux exercice, à plus de 11 millions en 2021 et 4 millions, sur la saison achevée.