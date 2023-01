Stade Rennais: Salaire, contrat, ce que Karl Toko-Ekambi a signé avec le SDR

Karl Toko-Ekambi va finir la saison à Rennes.

Une pige de cinq mois. Et pas plus. C’est ce qu’a signé l’attaquant Karl Toko-Ekambi avec le Stade Rennais, ainsi que l’ont communément officialisé l’Olympique Lyonnais et le club breton. L’international camerounais de 30 ans arrive en Bretagne sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Les Gones, à qui donc il va toujours appartenir, ont communiqué certains détails de l’opération.

Financièrement d’abord, il est question d’un prêt payant à 1,5 millions d’euros, de Rennes pour Lyon. Et possiblement plus, jusqu’à 1 million, selon les performances du collectif rouge et noir en Ligue 1 et de celles, individuelles, du joueur. Par ailleurs précise l’OL par communiqué, c’est le Stade Rennais qui prendra l’intégralité du salaire du joueur à sa charge, jusqu’au terme de la saison en cours. Dans le cas de Karl Toko-Ekambi, il est estimé proche de 2,4 millions d’euros brut la saison.

Un prêt payant et un salaire pris en charge par les Rouges et Noirs

« J’ai fait ce choix car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs (…) Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement mais la qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je suis très heureux d’intégrer son équipe », explique l’intéressé dans sa première déclaration rennaise. « KTE » arrive au club pour compenser la grave blessure de Martin Terrier. Après quoi, il lui restera un an de contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique Lyonnais, qui l’a recruté en 2020, moyennant 11,5 millions d’euros payés à Villarreal.