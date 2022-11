Route du Rhum en classe éco : Sportune vainqueur à Pointe-à-Pitre

Après plus de onze jours en mer, le bateau Sportune a franchi, la nuit dernière, la ligne d’arrivée de la Route du £Rhum 2022 en catégorie Imoca.

11 jours, 12 heures, 26 minutes et 11 secondes, voilà le temps exact du bateau Sportune engagé depuis le mercredi 9 novembre, sur la Route du Rhum 2022, sur la plateforme Virtual Regatta. Ce n’est pas sans fierté, puisque ce chrono – osons le dire, expéditif – permet à la rédac de remporter la course « classe éco », lancée avec nos confrères, SportBusiness.club, La lettre de l’économie du sport et Team Les Echos.

Sportune plus rapide que les skippers officiels Imoca de la Route du Rhum 2022

Mieux, Sportune, en choisissant de partir par le nord, a terminé sa Route du Rhum 2022 devant les vrais skippers de la course Imoca, un peu plus de cinq heures avant le lauréat, Thomas Ruyant. Au final, Sportune termine 5 025e sur presque 200 000 bateaux engagés au départ, sur cette seule catégorie des Imoca. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, La lettre de l’économie du sport aborde, en deuxième position, l’ultime parade finale autour de la Guadeloupe, devant SportBusiness.club et Team Les Echos, un peu plus en retrait.

Un deuxième bateau Sportune est en approche à l’arrivée, à Pointe-à-Pitre

Pour Sportune, la victoire sera peut-être doublée, puisqu’un deuxième bateau en compétition, en termine lui aussi avec cette nouvelle édition de la Route du Rhum. Placé entre deux de ses concurrents, il vise l’arrivée à Pointe-à-Pitre, en début de soirée, ce lundi 21 novembre.