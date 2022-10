OM: Récap’ des primes gagnées par l’OM en Ligue des champions

L’OM a remporté un premier succès qui lui autorise de croire en un avenir meilleur, en Ligue des champions.

Enfin! Enfin l’OM a gagné en Ligue des champions, et cette fois il n’est pas trop tard, pour même envisager se qualifier. Voire disputer la fin de la Ligue Europa, dans un cas moindre. Son succès acquis, ce mardi soir sur le Sporting (4-1), vaut au collectif d’Igor Tudor une prime de 2,8 millions d’euros, qui s’ajoute au reste.

Un premier succès pour l’OM en Lige des champions

2,8 millions, comme l’équivalent du bonus versé par l’UEFA, pour une victoire en phase de groupes, contre 930 000 euros, dans le cas d’un partage des points. En plus, il y a la prime commune aux trente deux équipes, elle est de 15,8 millions d’euros. Et encore la part dite du classement au coefficient, sur les dix saisons révolues. Cela vaut ici à l’Olympique de Marseille 4,548 millions de plus.

Déjà 23 M€ de gagnés, sans les droits de la télé

Soit, à ce stade de la moitié de la phase de groupes, un total de 22,988 millions d’euros pour le club phocéen, sans les droits de la télé, en plus. Même sans l’audiovisuel, l’OM est à la moitié environ des 47 millions d’euros qu’il avait remporté, au total de sa dernière campagne de Ligue des champions, en 2021.