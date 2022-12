OM, PSG, OL: Où va signer Azzedine Ounahi selon les bookmakers ?

L’intérêt des clubs français pour Azzedine Ounahi est réel et chez les bookmakers anglais il gagne en puissance.

Et soudainement, Azzedine Ounahi est devenu un joueur très bankable. Le milieu de terrain le doit à son Mondial, remarquable, à la hauteur de sa sélection toute entière, du Maroc. Le joueur d’Angers est depuis la quatrième place décrochée par les Lions de l’Atlas, un élément très courtisé et notamment de plusieurs clubs français. L’OM serait l’un des plus intéressés et cela commence à se savoir, puisque le club phocéen est, chez les bookmakers anglais, le premier cité parmi les formations françaises.

L’OM en outsider, le PSG, l’OL et l’ASM jouent placés

A la question « Où Azzedine Ounahi va-t-il signer d’ici au 3 février (au lendemain de la fin du mercato) ? », en prenant bien sûr l’hypothèse qu’il quitte le SCO, l’Olympique de Marseille joue placé, en outsider, à la cote de 10 contre un. C’est encore lointain, mais il y a une quinzaine de jours en arrière, il n’était même pas cité, chez les opérateurs du Royaume-Uni. Le PSG (cote à 12 contre un), l’OL (14 contre un) et l’AS Monaco (14 contre un) sont les trois autres clubs nationaux cités en candidats crédibles, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes.

Le Napoli favori des bookmakers sur la piste Azzedine Ounahi

Placés mais pas favoris, donc, c’est présentement le Napoli qui domine les débats sur le recrutement du milieu axial de 22 ans. Azzedine Ounahi aux côtés de Victor Osimhen cet hiver, vaut une cote de 2 contre un. Si le rapport est bas, c’est que l’hypothèse est jugée sérieuse. Plus que de le voir partit à Leicester ou chez les Wolves, qui suivent à une cote de 8.