OL: Plus de 100 M€ gagnés sur le premier trimestre

Dopé par l’apport de CVC, le chiffre d’affaire de l’OL dépasse les 100 M€ sur le premier trimestre, de cet exercice 2022-2023.

C’est une performance inédite et 30% de revenus en plus, sur l’exercice précédent : l’Olympique Lyonnais a publié les comptes de son activité, sur le premier trimestre de la saison 2022-2023 et ils dépassent les 100 millions d’euros (101 M€) au cumul, contre 77,9 millions d’euros, un an plus tôt, à même époque. C’est remarquable, mais cela appelle des nuances.

Grâce à CVC, l’OL dépasse les 100 M€ de revenus sur 3 mois

Une en particulier, que les 16,5 millions d’euros reçus de la nouvelle régie commerciale de la LFP avec CVC. En juillet 2023, 23,5 millions d’euros de plus seront versés. Il y a aussi le trading qui a légèrement augmenté d’un exercice à l’autre (+ 6%, à 43,9 M€). L’augmentation du chiffre d’affaire hors mercato n’en est pas moins visible, de 11% supérieure, en 2022. Et cela, alors même que l’OL est privé de compétition européenne.

La visite du PSG en septembre fut un record à la billetterie

C’est à la billetterie que le board de l’OL doit notamment cette progression et surtout, au match record que la visite du PSG, le 15 septembre dernier. De 7 M€ en 2021 (dont 1,1 M€ de la coupe d’Europe), le secteur rapporte 101, M€ sur ces trois premiers mois. Tout le reste – sponsoring, merchandising, événementiel – est en hausse cette année, seuls les droits de l’audiovisuel ont diminué et là encore en conséquence de l’absence des Gones sur le Vieux continent. Au total l’OL a généré, hors trading et CVC, 40,6 M€.