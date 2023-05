OL: Le sponsor majeur abandonne l’équipe esport

La fin d’une collaboration de presque 15 ans entre l’OL et LDLC.

C’est une annonce soudaine qui touche le monde de l’esport. Créée en 2010, la Team LDLC, acteur majeur du gaming sportif, se retire et met fin à toutes ses activités. Une décision, annoncée ce mardi à travers un communiqué, qui concerne l’OL, puisque la structure était en partenariat avec le club rhodanien depuis 2020, devenant ainsi depuis trois années LDLC OL.

Fin du partenariat entre LDLC et l’OL

Le monde de l’esport est très compétitif, depuis plusieurs années toutes les équipes se battent pour attirer le plus de personnes auprès d’elles et être ainsi suivies par le plus grand nombre. Ce retrait de la formation lyonnaise s’explique en raison, justement, du manque d’attrait pour LDLC, dont la communauté n’est pas suffisamment large. « Si les équipes bénéficient d’une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n’ont pas – malgré les efforts déployés – réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public », explique LDLC dans son communiqué.

LDLC OL se retire de l’esport

Structure référence dans l’esport, avec un palmarès exceptionnel : cinq titres de champion du monde sur LFL sur League of Legends ou encore plus 180 podiums sur des tournois nationaux et internationaux, LDLC arrêtera toutes ses activités promotionnelles dans le gaming sportif à compter de fin juillet 2023. Malgré ce retrait, l’histoire entre l’Olympique Lyonnais et le géant de l’high tech continue de s’écrire puisque, pour rappel, l’OL est actionnaire de l’équipe de basket LDLC l’ASVEL.