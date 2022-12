OL: Accord trouvé avec Eagle Football, la vente (normalement) finalisée le 7 décembre

Cette fois, ce serait bon, pour John Textor qui devrait devenir le nouveau patron de l’OLympique Lyonnais, à compter du 7 décembre.

La réunion prévue hier dimanche, la dernière annoncée, a manifestement portée ses fruits. A tout le moins, laisse-t-elle à John Textor une poignée de jours, pour donner toutes les garanties nécessaire, à la reprise de l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaire américain et ses partenaires doivent racheter 39 201 514 actions OL Groupe et 789 824 OSRANEs, par le truchement de la société, Eagle Football Holdings LLC. John Textor doit encore fournir l’accord de Crystal Palace dont il est un co-actionnaire et de la Premier League anglaise, pour finaliser l’opération.

OL Groupe donne jusqu’au 7 décembre à Textor pour finaliser le rachat

Dans un communiqué publié ce lundi, OL Groupe indique laisser encore deux jours, jusqu’à la date du 7, à John Textor pour régler les manques. « Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final, inconditionnel et financé avec l’ensemble des parties, accord sur la base duquel la mécanique de closing pourra être engagée. »

Passé cette date, l’opération sera caduque

Néanmoins, le même communiqué précise, comme une forme de pression mise sur les épaules du repreneur : « Passé ce dernier délai, les Vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu’il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football pour réaliser les opérations qu’Eagle s’est obligée à réaliser de manière inconditionnelle aux termes des contrats signés en date du 7 juillet 2022. » En gros, ça passe ou ça casse, mais au moins y aura-t-il une issue prochaine à un deal de presque six mois.