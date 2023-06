Les 10 joueurs les plus sous-payés de la NBA

Nikola Jokic a largement contribué au premier titre NBA des Nuggets de Denver et pour cette performance, son salaire méritait d’être plus élevé.

La saison désormais achevée, l’heure est aux bilans de l’exercice 2022-2023 de la NBA. Le média Hoopshype en dresse un qui consiste à classer les joueurs de la Ligue les plus sous-payés, à partir de la métrique « Real Value », qu’il a instauré. Ce classement prime les stars, dont Nikola Jokic, Jayson Tatum ou Joel Embiid placés en tête de liste. Hoopshype explique que « même s’ils sont sous contrat maximum, les joueurs de niveau superstar de la NBA sont si importants qu’ils peuvent encore être considérés comme sous-payés ».

Les 20 joueurs les plus sous-payés de la NBA pour la saison 2022-202

1. Nikola Jokic (Denver)

Valeur réelle : 70 068 735 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 33 047 803 $

Différence : 37 020 932 $

Le deuxième du classement du MVP cette année, après avoir remporté le titre lors des deux campagnes précédentes, a également remporté le titre de MVP des finales pour la première fois, Nikola Jokic a conduit les Denver Nuggets à un parcours dominant vers le championnat 2023, une série au cours de laquelle Denver n’a perdu qu’une seule fois et a remporté ses 11 derniers matchs des séries éliminatoires. Jokic reste le meilleur contrat de la NBA, malgré le fait qu’il gagne déjà un salaire maximum, car la métrique réelle estime qu’il a été sous-payé de 37,0 millions de dollars pour ses services en 2022-2023.

2. Jayson Tatum (Boston)

Valeur réelle : 55 282 823 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 30 351 780 $

Différence : 24 931 043 $

Malgré une fin de saison décevante pour Jayson Tatum et les Boston Celtics, la métrique « Real Value » estime qu’il mériterait un meilleur contrat, car il a été sous-payé de près de 25 millions de dollars au cours de sa saison 2022-2023. Tatum a remporté le titre de MVP du All-Star Game cette année, a été sélectionné dans la première équipe All-NBA et a conduit les Celtics à une saison de 57 victoires, les amenant à un match des Finales pour la deuxième année consécutive avant de s’incliner face au Miami Heat en finales de la Conférence Est. Avec Tatum qui dépasse les attentes liées à son salaire maximum, les Celtics auront encore la possibilité de construire une équipe compétitive autour de lui pendant de nombreuses années.

3. Joel Embiid (Philadelphie)

Valeur réelle : 55 203 930 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 31 579 390 $

Différence : 23 624 540 $

Joel Embiid, le pivot dominant des Philadelphia 76ers, occupe la troisième place de la liste des joueurs les plus sous-payés de la NBA. Malgré son salaire maximum, « Real Value » estime qu’Embiid a été sous-payé de plus de 23 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Embiid a connu une excellente saison, se classant parmi les meilleurs joueurs de la ligue, avec une moyenne de 28,5 points, 10,6 rebonds et 3,6 passes décisives par match. Il a également été sélectionné dans la première équipe All-NBA et a guidé les 76ers vers une solide saison régulière, terminant en tête de la Conférence Est. Son impact sur les deux extrémités du terrain et sa capacité à prendre le contrôle des matchs font de lui l’un des meilleurs joueurs de la ligue et un atout précieux pour les 76ers.

4. Luka Dončić (Dallas)

Valeur réelle : 52 876 961 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 10 174 391 $

Différence : 42 702 570 $

À seulement 23 ans, Luka Dončić a déjà pris d’assaut la NBA avec son talent exceptionnel. Malgré son statut de superstar en devenir, Dončić est toujours sous son contrat de recrue, ce qui en fait l’un des joueurs les plus sous-payés de la ligue. Hoopshype estime que Dončić a été sous-payé de plus de 42 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Le jeune meneur de jeu des Dallas Mavericks a affiché des statistiques impressionnantes avec une moyenne de 27,7 points, 8,6 rebonds et 8,6 passes décisives par match. Il a également été sélectionné dans la première équipe All-NBA et a guidé les Mavericks vers les séries éliminatoires. Avec encore beaucoup de potentiel de croissance, Dončić représente un investissement incroyable pour les Mavericks.

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

Valeur réelle : 52 233 380 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 39 344 970 $

Différence : 12 888 410 $

Le MVP en titre et champion NBA, Giannis Antetokounmpo, occupe la cinquième place du classement. Bien qu’il soit l’un des joueurs les mieux payés de la ligue, la métrique estime qu’il est toujours sous-payé de plus de 12 millions de dollars. Giannis a connu une saison exceptionnelle, avec des moyennes de 30,3 points, 12,9 rebonds et 5,1 passes décisives par match. Il a été le moteur de l’équipe des Milwaukee Bucks lors de leur parcours vers le titre, dominant les Finales NBA avec des performances historiques. Giannis est un joueur complet qui excelle des deux côtés du terrain, ce qui en fait l’un des joueurs les plus précieux de la ligue.

6. Stephen Curry (Golden State)

Valeur réelle : 50 000 000 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 43 006 362 $

Différence : 6 993 638 $

Stephen Curry, le meneur de jeu légendaire des Golden State Warriors, occupe la sixième place du classement des joueurs les plus sous-payés de la NBA. Avec une valeur réelle de 50 millions de dollars, Curry est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Cependant, la métrique estime qu’il est sous-payé de près de 7 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Curry a continué à dominer la NBA avec sa capacité à marquer de loin et à influencer le jeu de son équipe. Il a affiché une moyenne de 28,9 points, 5,2 rebonds et 6,5 passes décisives par match, tout en étant sélectionné dans la première équipe All-NBA. Curry est non seulement un joueur exceptionnel, mais il a également remporté trois titres de champion avec les Warriors, apportant une valeur inestimable à son équipe.

8. Damian Lillard (Portland)

Valeur réelle : 45 740 000 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 43 750 000 $

Différence : 1 990 000 $

Damian Lillard, le meneur de jeu emblématique des Portland Trail Blazers, appartient lui aussi à la liste joueurs les plus sous-payés de la NBA. Bien que son salaire de 43,75 millions de dollars soit élevé, Hoopshype estime qu’il est légèrement sous-payé de près de 2 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Lillard a été un pilier pour les Trail Blazers, avec des moyennes de 28,8 points, 4,2 rebonds et 7,5 passes décisives par match. Sa capacité à marquer de loin et à prendre des responsabilités en fin de match en font l’un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue. Malgré les défis auxquels les Blazers ont fait face, Lillard a été un leader constant sur et en dehors du terrain.

10. Devin Booker (Phoenix)

Valeur réelle : 40 957 711 $

Salaire réel pour 2022-2023 : 29 467 800 $

Différence : 11 489 911 $

Devin Booker, l’arrière talentueux des Phoenix Suns, clôt la liste des joueurs les plus sous-payés de la NBA. Avec une valeur réelle de près de 41 millions de dollars, Booker est considéré comme l’un des meilleurs arrières de la ligue. La métrique estime qu’il est sous-payé de plus de 11 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Booker a été un pilier pour les Suns, contribuant à leur course en séries éliminatoires et à leur apparition en finale NBA. Il a affiché des moyennes solides de 25,6 points, 4,2 rebonds et 4,3 passes décisives par match. Booker est un scoreur prolifique avec une habileté à créer son propre tir et à prendre des responsabilités en fin de match. Son jeu dynamique et son impact sur l’équipe font de lui un atout inestimable pour les Suns.