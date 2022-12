Le vélo de Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022, est à vendre aux enchères

Equipe majeure de la saison 2022, la Jumbo-Visma vend le matériel de ses champions. Dont le vélo du vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard.

Une annonce qui fera le bonheur des fans de cyclisme. L’équipe Jumbo-Visma, en collaboration avec Catawiki, plateforme d’enchères en ligne pour l’achat et la vente d’objets spéciaux, met aux enchères 18 vélos ayant joué un rôle majeur durant cette saison 2022. Une saison couronnée de succès pour l’équipe cycliste néerlandaise. Parmi ces 18 vélos, on trouve bien entendu Le Cervélo R5 du dernier vainqueur du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard.

6 000€ pour le vélo de Vingegaard vainqueur du Tour de France 2022

C’est sans doute le vélo le plus convoité par les passionnés de cyclisme. Le Cervélo R5 du vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, est bel et bien présent dans cette mise aux enchères. Le cycliste danois a utilisé ce vélo lors des étapes de montagne. « Ce vélo a fait partie de ma plus grande réussite dans le cyclisme à ce jour. Je suis très reconnaissant d’avoir commencé ce Tour de France au Danemark et d’être revenu à Copenhague avec le maillot jaune. Ce vélo a laissé un héritage durable », a-t-il confié. Le Cervélo R5 de Vingegaard n’est pas le seul à faire partie de ces enchères. En effet, deux autres R5 sont en vente. Celui de Koen Bouwman, maillot bleu du classement de la montagne et vainqueur de deux étapes lors du Giro. Et le R5 de Primoz Roglic. Outre ces trois R5, on trouve également Le Cervélo S5 du maillot vert du dernier Tour de France, Wout van Aert.

Le vélo de Marianne Vos est aussi à vendre

Pour Jumbo-Visma, cette année a été un succès aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il est donc tout à fait logique que cette vente aux enchères mette à l’honneur Marianne Vos, vainqueure du maillot vert lors du Tour de France Femmes. Son vélo figure parmi les 18 mis aux enchères. La vente aux enchères a lieu du 8 au 19 décembre. L’ensemble des recettes seront reversés à la Team Jumbo-Visma Academy, à la Jumbo-Visma Development Team et à l’initiative nationale CyclingClassNL.