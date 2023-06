Le Barça vend un Un NFT d’Alexia Putellas pour plus de 300 000$

Pour un NFT de la star du ballon rond féminin, les prix ont grimpé aux enchères.

Le FC Barcelone, toujours à l’affût de nouvelles sources de revenus, a cherché à capitaliser sur l’engouement croissant autour des jetons non fongibles en proposant un NFT mettant en avant sa star du football, Alexia Putellas. L’œuvre numérique, qui représente une action décisive de la joueuse, lors de la demi-finale de la Ligue des champions, de la saison 2021-2022, a suscité un vif intérêt lors de la vente aux enchères en ligne sur Opensea.

Grâce à Alexia Putellas, le Barça flambe aux enchères

Le prix final atteint par ce NFT s’est élevé à plus de 300 000 dollars ( 300 231,36 $, soit l’éauivalent de 275 000 euros), témoignant de l’attrait des collectionneurs et des passionnés de football pour cette pièce unique. Ce montant impressionnant souligne la popularité grandissante des NFT dans le domaine sportif, et en particulier dans le football. L’œuvre intitulée « Empowerment » fait partie d’une collection de dix pièces numériques baptisée « Masterpiece », initiée par le FC Barcelone pour mettre en avant des moments emblématiques de son histoire. Cette deuxième pièce de la série, après celle dédiée à Johan Cruyff, met en lumière le talent d’Alexia Putellas, double Ballon d’or en titre.

Une nouvelle source de revenus pour le club blaugrana

Outre la possession exclusive du NFT, l’acheteur se verra offrir des expériences haut de gamme centrées sur le football féminin. En prime, il recevra un objet unique : un siège physique situé au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, agrémenté d’un portrait dédicacé par la joueuse elle-même. Cette initiative audacieuse du FC Barcelone témoigne de sa volonté d’explorer de nouvelles opportunités de revenus tout en mettant en valeur ses joueurs et joueuses de renom. La vente réussie de ce NFT d’Alexia Putellas contribue à renforcer l’engagement des supporters et ouvre de nouvelles perspectives dans le monde du football et des NFT.