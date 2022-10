Karim Benzema, est-il le futur Ballon d’Or ?

Bientôt un nouveau Ballon d’or pour le Real Madrid ?

Le prix du Meilleur joueur de l’année de l’UEFA a été remis à Karim Benzema devant les Belges Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois! A Istanbul, Karim Benzema, meilleur joueur de l’année de l’UEFA, a été salué pour son incroyable saison, à quelques semaines de la remise du Ballon d’Or qui aura lieu le 17 octobre. Cette distinction lui est décernée pour la première fois. Est-ce au tour de Karim Benzema de suivre les pas de Lionel Messi, l’ancien joueur du FC Barcelone qui a gagné 7 ballons d’or ?

Le Français succède à Jorginho, l’Italien qui a remporté l’Euro et la Ligue des champions pour Chelsea en 2021. Après Franck Ribéry en 2013, il est le deuxième joueur français à recevoir ce prix dans la configuration actuelle de la Confédération européenne. Luka Modric a été couronné en 2018 après que Cristiano Ronaldo l’ait été à trois reprises (2017, 2016, 2014).

Un jury composé de journalistes et de clubs participant aux Coupes européennes, dont l’AFP, sélectionne le Joueur de l’année de l’UEFA. Dans le cadre du processus de sélection, les joueurs sont jugés sur leurs performances dans « toutes les compétitions, non seulement dans leurs clubs, mais aussi avec leur équipe internationale ».

Des trophées pour la sélection nationale et son club

Benzema a connu une saison exceptionnelle puisqu’il a remporté la Ligue des champions et le Championnat d’Espagne, marqué 44 buts en 46 matchs avec le Real Madrid, et il a également remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France.

En fait, le Real Madrid a réalisé une campagne exceptionnelle en Ligue des champions cette année. Les Madrilènes sont entrés dans l’histoire en éliminant le PSG, Manchester City, Chelsea, et en finale, Liverpool avec une saison époustouflante. Benzema a agi de manière décisive et même légendaire à chaque étape. L’attaquant a marqué 15 buts en 12 matchs lors de la C1 de cette saison. Cristiano Ronaldo détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans une seule édition du tournoi (17 buts), un record que Benzema n’a manqué que de deux buts.

De plus, il a remporté un trophée avec l’équipe de France en plus de ces deux succès en club. Une fois de plus, il a été décisif dans le cadre de la Ligue des Nations qu’il a remportée en début de saison. Mais Karim Benzema a également impressionné par son sens du jeu et son efficacité sur le terrain. Ses performances dans ce domaine ont fait toute la différence cette année, ce qui lui a logiquement valu le titre de meilleur joueur de l’UEFA.

Karim Benzema élu « meilleur joueur de l’année » devant deux joueurs belges

Homme du match de la finale de la Ligue des champions en mai dernier entre le Real Madrid et Liverpool, Courtois, 30 ans, a été l’un des principaux artisans de la victoire madrilène. Mais malheureusement, les statistiques de Karim Benzema ont été plus impressionnantes au cours de la saison.

Grâce à ses performances la saison dernière, De Bruyne a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, où il a notamment perdu contre le Real Madrid, mais il est néanmoins devenu champion d’Angleterre pour la quatrième fois en cinq ans. Au cours des 45 matchs de la saison dernière, KDB a marqué 19 buts et en a assisté 14 autres. En 2020 et 2021, De Bruyne a terminé deuxième derrière Jorginho Lewandowski dans la course au même trophée.

Benzema, est-il en passe de remporter le Ballon d’Or en octobre ?

Lors de la phase de groupes des compétitions européennes de la saison passée, les journalistes et les entraîneurs des clubs sélectionnés par l’UEFA ont attribué des points aux 15 meilleurs. Le prix du meilleur joueur de l’édition 2021-2022 de la Ligue des champions avait déjà été attribué à Benzema début août.

Le Ballon d’Or sera décerné le lundi 17 octobre, et Karim Benzema fait partie des favoris. L’ancien joueur de Lyon est en pole position pour succéder à Lionel Messi, après une saison exceptionnelle sur le plan statistique (50 buts toutes compétitions confondues), remportant la Ligue des champions et la Liga avec le Real Madrid et la Ligue des Nations avec les Bleus.

Conclusion

Dans la course au Ballon d’Or, l’international français KB9 reste plus que jamais l’un des favoris. Alors que ses équipes misent beaucoup sur ses performances, il n’a jamais été aussi efficace et aussi décisif dans sa carrière.