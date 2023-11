Aulas vice-président de la FFF, le Comex l’adoube

Jean-Michel Aulas futur président de la FFF ? Le Comex y est unanimement favorable.

Le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) a décidé à l’unanimité de présenter Jean-Michel Aulas à la vice-présidence de la Fédération lors de la prochaine assemblée fédérale, le 16 décembre prochain. Jean-Michel Aulas est une figure emblématique du football français, pour ses plus de trois décennies passées à diriger l’OL avec lequel il a notamment remporté sept titres de champion de France, six Coupes de la Ligue et une Coupe de France avec l’OL.

Le Comex porte la candidature de Jean-Michel Aulas

« Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français. Mon investissement sera total, à l’image de mon implication dans le plan de professionnalisation du football féminin que nous mettons en œuvre avec la Ligue professionnelle du football féminin de la Fédération », a déclaré l’intéressé.

Le vice-président de la FFF sera élu en décembre

Jean-Michel Aulas est par ailleurs un fervent défenseur du football féminin. Il est président de la commission du haut niveau féminin à la FFF et a été l’un des principaux artisans du plan de professionnalisation du football féminin mis en place par la Fédération. Sa nomination à la vice-présidence de la FFF serait une reconnaissance de son engagement pour le football français. Elle devrait lui permettre de jouer un rôle important dans la gouvernance de la Fédération et de contribuer à la promotion du football féminin.