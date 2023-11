ASSE: Le bus des Verts fait peau neuve pour les 90 ans

De vert et de doré le nouvel habillage du bus des joueurs de l’AS Saint-Etienne. – @ASSE

L’ASSE fête ses 90 ans cette semaine, un événement que le club stéphanois célèbre en différentes manières, de la production d’un livre retraçant toute l’épopée des Verts depuis l’origine, avec 10 titres de champions de France en grandes lignes au palmarès, à la sortie d’un maillot vintage en collaboration avec l’équipementier technique Hummel.

Un nouvel habillage sur le bus de l’ASSE

Et ce samedi l’AS Saint-Etienne révèle le nouvel habillage de son bus, totalement repensé pour coller à cette année anniversaire. De vert et de doré, il concentre tout l’amour des supporters pour le club, raconté par eux-mêmes. « 90 » et « Saint-Etienne depuis 1933 » est visible du côté des portes d’accès ; les pensées des fans sont plaquées sur la carrosserie de l’autre face.

💌 Il y a quelques mois, nous vous demandions de raconter votre amour pour l’ASSE… Tout beau, tout neuf ! Voici notre nouveau bus avec VOS mots qui illustrent 90 ans de Vert ! 💚✨ pic.twitter.com/C9E4DruOOj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 4, 2023

Les Verts célèbrent leur 90 ans

Les détails sont poussés et soignés à leur maximum, même le logo du constructeur sur la carlingue à l’avant a été remplacé par celui de l’équipe du Forez. Marketing et sponsoring oblige, les commanditaires associés aux Verts ne sont pas en reste, visibles discrètement sur les deux côtés de l’appareil.