OM, PSG, LOSC, OL: Les 10 matchs de Ligue 1 aux plus fortes affluences de ce début de saison

Le Vélodrome a rarement été aussi plein, que cette saison 2022-2023.

Un premier quart de la saison 22-2023 s’est écoulé en France et beaucoup de monde est déjà passé dans les stades, de la Ligue 1. Avec, faut-il s’en féliciter, des tribunes plus pacifiées que l’exercice dernier. Et de fait jusqu’ici, aucun match à huis clos n’a été ordonné. Pourvu que cela dure. Côté nombres, c’est au Vélodrome qu’ils sont les plus épais.

Un taux de remplissage de 95% pour l’OM au Vélodrome

Forcément, puisque l’écrin de l’Olympique de Marseille est le plus grande du plateau. Certes, mais à 380 698 cumulés et une moyenne de 63 450 par match, tel que nous l’avons relevé, l’affluence n’a rarement, peut-être jamais été aussi élevée à ce stade de la saison. Cela représente un taux de remplissage de 95%, que seuls quelques rares clubs atteignent en d’autres occasions, comme le PSG au Parc, ou le RC Strasbourg à la Meinau. A titre de comparaison, il y a un an environ, l’occupation était 10 points moindre au Vélodrome.

OL et LOSC complètent le top 10. Le PSG en faire-valoir de ses adversaires

Six matchs et donc autant d’affiches de l’OM, parmi les plus suivies au stade. Le reste est en partage entre l’OL et le LOSC. Le PSG est au pied du top 10, à l’étroit dans son stade, mais il est en revanche souvent derrière les plus fortes affluences de ses adversaires. Paris ou Marseille. Et parfois de proches voisins, comme la visite de Lens à Lille, qui a permis au LOSC de faire le plein à la maison, dimanche dernier.

Les 10 matches aux plus fortes affluences de ce début de saison

LOSC – PSG = 47 526 (3e)

OL – Ajaccio = 48 516 (1e)

LOSC – Lens = 48 527 (10e)

OL – PSG = 58 230 (8e)

OM – Reims = 62 738 (1e)

OM – Rennes = 62 753 (8e)

OM – Clermont = 62 763 (5e)

OM – Nantes = 63 147 (3e)

OM – Ajaccio = 63 312 (10e)

OM – LOSC = 65 985 (7e)