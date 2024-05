Brice Samba signe un nouveau contrat et ce n’est pas avec le RC Lens

Brice Samba est officiellement un joueur de l’équipementier Puma.

Du changement chez les gardiens de l’équipe de France de football. Du changement, mais chez les équipementiers, puisque dans la foulée de Mike Maignan qui a changé de partenaire technique dernièrement, sa doublure Brice Samba en fait de même quoique dans le cas du portier du RC Lens, il y a déjà un long moment qu’il joue sur le terrain avec les produits de la marque au félin.

Brice Samba est officiellement un joueur de la marque Puma

Ce n’est toutefois que ce samedi que Puma a officialisé sur les réseaux sociaux, le transfert du gardien lensois, dans le pool des athlètes ambassadeurs qu’elle fournit contractuellement. L’habiller des pieds à la tête, puisqu’outre les crampons le capitaine de la formation nordiste a aussi les gants siglés de son partenaire technique. Plus le maillot, le short et les bas de son club ; les Sang et Or appartenant aussi au giron du groupe allemand.

« Un nouveau visage dans la Puma Fam. Bienvenue Brice Samba », écrit Puma sur les réseaux sociaux en message d’accueil à destination du joueur de 30 ans, qui porte sur le terrain les chaussures de la gamme Future.