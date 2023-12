Benzema en ZX, Vidal en Panda… Ces voitures de footballeurs que l’on imagine pas

Citroën, Fiat, Seat ou Mini… Quand les footballeurs roulent dans la voiture de « Monsieur tout le monde »…

Il est plus fréquent de voir les joueurs ou techniciens présentés en pages suivantes de ce sujet, à bord de bolides d’exception. De l’ordre de ceux qui ne sont abordables que par des footballeurs professionnels. Et encore, les plus dominants qui sont aussi les mieux payés. D’ailleurs, à l’instar du milieu international chilien, Arturo Vidal, posant devant sa Panda entre une Ferrari et un gros 4×4 Mercedes, il y a souvent de grosses cylindrées, avec le modèle « bon marché ».

Par choix ou pour répondre aux sponsors des voitures plus modestes que l’ordinaire des joueurs

De Karim Benzema, dans une veille gloire automobile française à Arturo Vidal donc, en passant par N’Golo Kanté, modeste en toutes circonstances, voilà quelques footballeurs qui en pincent pour des voitures somme toutes banales sur les routes. Certains les ont par choix, d’autres pour des raisons commerciales, parce qu’ils sont des ambassadeurs officiels de leur modèle.

Découvrez en pages suivantes, ces footballeurs et leurs voitures que nous n’imaginions pas…