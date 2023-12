Bellingham nouvelle star, les footballeurs qui ont gagné le plus de followers en 2023

A mesure que Bellingham gravit les échelons sportifs, sa notoriété digitale explose.

Sur Instagram, la course aux followers pour l’année 2023 a été menée par Cristiano Ronaldo, récoltant un total de 88,8 millions nouveaux abonnés sur les douze mois écoulés, boosté par sa carrière footballistique solide et son arrivée dans le football saoudien. Juste derrière, Lionel Messi, auréolé de son triomphe à la Coupe du Monde avec l’Argentine et son début en Major League Soccer avec l’Inter Miami, a attiré à lui 82 millions de nouveaux fans sur Instagram.

Cristiano Ronaldo toujours le numéro un

Une révélation dans l’arène des réseaux sociaux s’est manifestée avec éclat via Jude Bellingham, la nouvelle étoile montante du Real Madrid, qui a conquis la troisième place avec 18,8 millions de nouveaux adeptes, dont une large partie ces derniers mois, depuis qu’il évolue (et brille) sous le maillot du Real Madrid. Cette prouesse remarquable le place devant des noms prestigieux tels que Kylian Mbappé, Neymar et Erling Haaland.

La notoriété de Bellingham explose depuis qu'il est au Real Madrid

Le classement Instagram inclut également Mbappé (18,3 millions), Neymar (17,4 millions), Vini Jr (15,4 millions), Haaland (15,1 millions), Karim Benzema (12,6 millions), Mohamed Salah (7,9 millions) et Sergio Ramos (7,6 millions), complétant le top 10. En dehors du top 20 mais suscitant l’intérêt pour sa présence numérique, se trouve Endrick du Palmeiras, récemment acquis par le Real Madrid. À seulement 17 ans, il a rassemblé un impressionnant total de 3,77 millions de nouveaux adeptes, se hissant ainsi à la 24e place dans cette catégorie.