Bellingham n°1, le CIES dévoile son nouveau top 100 des joueurs les plus chers

Jamais aussi proche qu’aujourd’hui des 300 millions d’euros, la valorisation des footballeurs sur le marché des transferts, en commençant par celle attribuée à Jude Bellingham.

L’Observatoire du football CIES dévoile ce mercredi son nouveau classement des 100 joueurs les plus chers au monde, avec l’Anglais Jude Bellingham en tête du peloton. Bellingham, qui a brillé pour le Borussia Dortmund et l’équipe nationale anglaise, est désormais évalué à 280 millions d’euros, soit 25 millions d’euros de plus que lors de la dernière mise à jour en décembre 2023.

Jude Bellingham est le joueur le plus cher sur ce mercato à venir

Sa première saison impressionnante au Real Madrid, ponctuée d’une finale de Ligue des champions imminente, a considérablement rehaussé sa valeur marchande. Erling Haaland, l’attaquant vedette de Manchester City, conserve sa deuxième place avec une valeur estimée à 255 millions d’euros. Le duo brésilien de Vinicius Junior et Rodrygo Goes du Real Madrid suit, respectivement à 241 millions d’euros et 221 millions d’euros.

Le reste du top 10 est composé d’un mélange de jeunes prodiges et de joueurs confirmés. Phil Foden, coéquipier de Bellingham au Real Madrid, occupe la cinquième place avec une valeur de 204 millions d’euros. Bukayo Saka et Martin Odegaard d’Arsenal, Julian Alvarez de Manchester City, Lamine Yamal de Barcelone et Florian Wirtz de Bayer Leverkusen complètent le top 10.

Camavinga est le Français le plus cher, Zaïre-Emery celui de la Ligue 1

Parmi les autres joueurs notables du classement, on trouve le gardien de but suisse Gregor Kobel (Borussia Dortmund), le défenseur central français William Saliba (Arsenal), le défenseur latéral croate Josko Gvardiol (Manchester City), les milieux défensifs Eduardo Camavinga (le Français le plus cher à 112,5 M€) et Federico Valverde (Real Madrid), et le milieu international français Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), qui est le joueur le plus précieux de la Ligue 1, à 108,2 millions d’euros. Kylian Mbappé arrivant lui sur la fin de son contrat au dernier du mois de juin n’a plus de valorisation sur le marché, il n’est donc pas dans ce classement.

Le classement CIES est basé sur un modèle statistique qui prend en compte divers facteurs tels que l’âge, la durée du contrat, le temps de jeu, le niveau des compétitions disputées, les performances individuelles et collectives, la force économique des clubs et des ligues, et le niveau d’inflation. Les estimations de la valeur marchande représentent 100% des droits de transfert, bonus inclus, et ne tiennent pas compte des clauses de libération potentielles.

Les 10 footballeurs les plus chers du moment selon le CIES

1. Jude Bellingham (Real Madrid) = 280,4 M€

2. Erling Haaland (Manchester City) = 255,3 M€

3. Vinicius Junior (Real Madrid) = 240,8 M€

4. Rodrygo Goes (Real Madrid) = 220,7 M€

5. Phil Foden (Manchester City) = 203,8 M€

6. Bukayo Saka (Arsenal) = 195,2 M€

7. Julian Alvarez (Manchester City) = 168,4 M€

8. Lamine Yamal (FC Barcelone) = 140,8 M€

9. Martin Ödegaard (Arsenal) = 135,6 M€

10. Florian Fritz (Bayer Leverkusen) = 133,8 M€