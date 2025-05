Bafétimbi Gomis diplômé de l’UEFA

Bafétimbi Gomis a obtenu son certificat UEFA en gestion du football.

Après une carrière de buteur prolifique qui l’a notamment illustré à l’AS Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis entame sa reconversion professionnelle avec méthode. Le jeune retraité du foot vient de valider son diplôme du certificat UEFA en gestion du football, tel qu’il l’annonce sur ses réseaux sociaux.

Le certificat UEFA en gestion du football (CFM) n’est pas un simple diplôme de complaisance. Conçu comme un programme intensif de neuf mois, la formation représente un académique pour les professionnels du football. Composé de dix modules en ligne et trois séminaires présentiels, le programme couvre l’ensemble des dimensions stratégiques et opérationnelles du football moderne.

Consultant sur DAZN et désormais diplômé UEFA

De la gestion des ressources humaines au marketing en passant par le développement du football féminin et les enjeux juridiques, Gomis a suivi un cursus complet qui lui permet aujourd’hui de comprendre les mécanismes complexes de l’industrie footballistique.

Sur LinkedIn, l’ancien international français n’a pas caché son enthousiasme : « Cette année a été une aventure humaine et professionnelle incroyable », a-t-il déclaré, remerciant notamment Stephane Ehrhart et l’UEFA Academy pour cette formation. Consultant pour DAZN, investisseur et déjà impliqué dans des projets philanthropiques, Bafétimbi Gomis a déjà bien entamé son après-carrière.