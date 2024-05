Avec un QR code et 3 nuances de rouge, le Bayern Munich dévoile son maillot 2024-2025

Le Bayern Munich et Adidas dévoilent ce lundi matin, le nouveau maillot domicile de la saison prochaine.

A deux jours de son match retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, le Bayern Munich vient de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Conçu en collaboration avec Adidas, son design arbore pour la première fois dans l’histoire du Bayern, trois nuances de rouge, chacune symbolisant l’identité, l’émotion et la passion qui animent le club depuis plus de 100 ans.

Trois nuances de rouge sur le nouveau maillot du Bayern Munich

Les nouvelles rayures verticales, intégrant des motifs de diamants bavarois, rappellent la riche tradition du Bayern Munich. Ces trois nuances de rouge rendent également hommage à un exploit unique : le triplé remporté par le Bayern Munich, seul club allemand à avoir décroché la Bundesliga, la DFB Cup et la Ligue des champions la même année. Le maillot affiche également le slogan « Mia san Mia » (« Nous sommes nous »), renforçant le sentiment de fierté et d’appartenance des fans du club.

Un QR code intégré sur la manche qui offre des expériences uniques

Autre nouveauté que le QR code intégré au logo sur la manche. Pour la première fois dans l’histoire de la Bundesliga et de la Ligue des champions, ce badge hybride combine le blason du club avec une technologie interactive. Les fans peuvent scanner le code pour accéder à des offres exclusives, renforçant ainsi le lien entre le club et sa base de supporters, notamment auprès des plus jeunes et des adeptes de la technologie. Allianz, partenaire de longue date du club, propose également des récompenses via ce QR code : tous les 100 acheteurs du nouveau maillot peuvent être remboursés du prix d’achat, ajoutant une touche ludique à cette innovation.