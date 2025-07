Aubameyang s’offre une nouvelle Ferrari exclusive à 2 M€

Sept exemplaires seulement pour la nouvelle Ferrari d’Aubameyang. – @pierocenturionmotors

On ne rappelle plus l’intérêt de Pierre-Emerick Aubameyang pour les automobiles d’exception qui n’a d’égal que Cristiano Ronaldo ou peut-être Karim Benzema sur les modèles éprouvés, mais nul autre en termes d’excentricité. Quoiqu’avec le temps, l’attaquant international gabonais se soit un peu assagi, délaissant les carrosseries de la couleur de l’or, du rose brillant ou irisée pour quelques-uns de ses modèles des plus marquantes.

Entre deux discussions professionnelles – tantôt avec Al-Qadsiah (qu’il vient de quitter après rupture mutuelle du contrat), tantôt avec l’Olympique de Marseille (où il pourrait rebondir et revenir selon des rumeurs persistantes) -, Aubameyang a pris possession d’un nouveau véhicule, tel que le montrent les images partagées par Centurion Motors qui le lui a fourni.

Une Ferrari à 2 M€ dont un million pour la préparation

C’est un Ferrari Purosangue rouge candy, revisitée par le préparateur allemand Mansory qui l’affuble du nom de Pugnator. C’est-à-dire une version qui n’a strictement plus rien à voir avec la Purosangue originelle, de la carrosserie extérieure avec des fibres de carbone partout, à l’habitacle, transformé en blanc crème teinté de détails rouges et le moteur gonflé de 30 chevaux de plus, pour un total de 255.

Cette version extrême de la Ferrari Purosangue Mansory Pugnator n’existe qu’à sept exemplaires dans le monde, dont une au bénéfice du possible (probable ?) futur attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. Evidemment, qui dit exclusivité et exception, suppose un prix à la mesure de l’automobile. Il l’est, d’après le propriétaire du groupe Centurion Motors qui l’a vendue à l’intéressé : cette Ferrari vaut 2 millions d’euros, dont la moitié environ pour les seuls travaux de customisation.