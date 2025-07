ASSE. Un numéro de maillot inédit pour Chico Lamba

Le numéro 15 sur le maillot de Chico Lemba à l’AS Saint-Etienne.

Quatrième recrue de l’été de l’AS Saint-Etienne et non des moindres, Chico Lamba arrive dans le Forez dans le cadre d’un transfert payant validé avec le club FC Arouca au Portugal. Le défenseur de 22 ans a signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2029.

Il portera au dos de son maillot de l’AS Saint-Etienne le numéro 15, qui est inédit pour lui qui a souvent évolué avec des nombres exotiques. A part épisodiquement dans ses années de formation au Sporting, avec le 3 qui sied à son poste dans la défense, il a sinon longtemps étrenné le 73.

C’est ce numéro 73 qui l’a accompagné de la fin de sa formation à ses débuts chez les professionnels avec le Sporting Lisbonne, puis en suivant avec le FC Arouca. Il aurait pu le conserver en rejoignant les Verts, mais il a préféré le 15, sans que le club n’en précise les raisons exactes.