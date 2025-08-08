ASSE. Record d’abonnés pulvérisé pour un club de la Ligue 2

L’ASSE pourra compter sur le soutien de plus de 20 000 abonnés cette saison.

La relégation en Ligue 2 affecte les coeurs, mais pas les ardeurs du public stéphanois. Preuve étant que l’AS Saint-Etienne annonce ce vendredi franchir le seuil des 20 000 abonnés pour l’accompagner le long de la saison 2025-2026.

C’est rien de moins qu’un nouveau record à ce niveau de hiérarchisation. Ce chiffre dépasse largement le précédent record détenu par le RC Lens, qui comptait 16 608 abonnés lors de la saison 2019-2020 en deuxième division. L’ASSE égale par ailleurs son propre record de 20 317 abonnés établi la saison dernière lors de son grand retour dans l’élite de la Ligue 1.

Plus de 2 500 nouveaux abonnés enregistrés cette saison

La campagne d’abonnement, lancée sous le slogan « Je serai là », se poursuit jusqu’à la fin du mois d’août. Le club affiche un taux de réabonnement de 99% sur ses deux kops. Malgré la relégation, l’ASSE attire de nouveaux supporters. D’après les chiffres communiqués par le club, plus de 2 500 personnes qui n’étaient pas abonnées la saison dernière en Ligue 1 ont souscrit un abonnement pour suivre les Verts en Ligue 2.

Le premier match de la saison à domicile aura lieu le samedi 16 août contre le Rodez AF, permettant de mesurer concrètement l’impact de cette mobilisation exceptionnelle des supporters stéphanois dans l’enceinte de Geoffroy-Guichard.