ASSE ou FC Metz, qui va jouer en Ligue 1 selon les bookmakers ?

Une dernière double confrontation pour terminer la saison 2023-2024 en France.

C’est la dernière échéance du football professionnel français pour cette saison 2023-2024, l’opposition, double, de l’AS Saint-Etienne et du FC Metz, le premier aspirant à quitter la Lkigue 2 pour la Ligue 1, l’autre à se maintenir dans l’élite. Le premier round est programmé ce jeudi soir à 20h30 au stade Geoffroy-Guichard, le suivant à Saint-Symphorien, le dimanche en suivant, à 17h.

L’ASSE est donnée favorite contre le FC Metz

ASSE ou FCM, lequel évoluera en Ligue 1 la saison prochaine ? Les bookmakers de France accordent l’avantage, même s’il est léger, aux pensionnaires de la Ligue 2 à savoir les joueurs de Saint-Etienne. Leur « qualification », paie 1,75 fois la mise contre 1,85 la cote donnée aux Messins. C’est dire quand même si la tendance est plutôt serrée.

Un duel annoncé serré dès l’aller à Geoffroy-Guichard

Et ça l’est dès le premier match de jeudi soir, dans la prédictions du moment. Si les Verts sortent vainqueurs à la cote moyenne de 2, pour un match nul à 3,3 et une cote sensiblement proche de la victoire du FC Metz (3,25), au résultat précis le plus envisagé, le nul 1-1 sort en tête à 6 contre un, devant la victoire 1-0 de l’AS Saint-Etienne, à 6,25.