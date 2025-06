ASSE. L’ASSE réédite un maillot iconique du siècle dernier

L’ASSE réédite le maillot des Verts de la saison 95-96.

L’AS Saint-Etienne nous parle d’un temps que les moins de vingt ans, et même de trente, ne peuvent pas connaître. D’une époque où la bataille des équipementiers sportifs ne faisait pas autant rage, sans réseaux sociaux pour s’émouvoir ou se braquer, et d’une ère audacieuse de conceptions esthétiques.

L’époque des maillots à lacets

Nous sommes sur la fin du siècle dernier, en 1995-96. Beaucoup des maillots d’alors arboraient un lacet au niveau du col, une esthétique aussi vite disparue, qu’elle s’est soudainement répandue. C’était le cas du côté de Lotto, la marque italienne habillant les Verts de l’AS Saint-Etienne. Trente ans plus tard, c’est sans le logo au losange (symbole de deux terrains de sport) de Lotto, mais avec la même esthétique, que le club stéphanois réédite cette pièce.

Si l’équipementier s’efface, l’iconique sponsor Casino reste. En rouge, bien vif à l’avant. Nul doute que cette pièce devrait avoir du succès auprès des plus nostalgiques fans du club. La dernière fois que l’ASSE a renouvelé, un maillot des années 90, avec Casino en rond rouge à l’avant, il s’est vendu jusqu’à épuisement du stock.