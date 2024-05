ASSE, FC Metz: Quel est le différentiel financier entre Ligue 1 et Ligue 2 ?

Il reste une place à prendre en Ligue 1, elle compte sportivement, mais aussi financièrement.

Alors que le match est désormais bien lancé entre le FC Metz et l’AS Saint-Etienne qui se disputent le dernier billet pour la Ligue 1, saison 2024-2025, l’enjeu de cette double confrontation n’est pas que sportive et du prestige d’évoluer dans l’élite. Il est aussi question d’argent sonnant et trébuchant car les revenus ne sont pas les mêmes suivant si les clubs évoluent en première ou deuxième division nationale.

L’ASSE ou le FC Metz évoluera en Ligue 1 la saison prochaine

Répondre objectivement à la question du différentiel financier entre Ligue 1 et Ligue 2 relève de l’impossible. Et ce, à plusieurs titres : d’abord car le Ligue de football professionnel (LFP) ne communique plus en amont les détails de sa répartition aux clubs, mais surtout parce qu’à l’instant pour nous d’écrire ce sujet elle ne sait même pas combien elle reversera alors qu’elle négocie toujours les droits de diffusion des championnats.

Néanmoins, il est possible de se faire une idée plus ou moins précise en comparant les chiffres d’affaires des clubs, nous avons relevé les trois plus faibles des trois saisons de Ligue 1 (2021, 2022 et 2023) et les plus hauts en Ligue 2, sur la même période. En prenant la moyenne à chaque fois, il en résulte un différentiel de plus ou moins 7 millions d’euros entre une Ligue 1 et une Ligue 2.

L’incertitude plane sur le montant des prochains de droits de diffusion

C’est ce que pourrait approximativement valoir le match retour dimanche entre Metz et Saint-Etienne, à la condition que les droits TV se maintiennent au même montant qu’actuellement. Mais en l’espèce nul ne le sait, pas même ceux qui ont la charge de les négocier.

Quel est le différentiel financier entre Ligue 1 et Ligue 2 ?

Saison 2022-2023 :

Top 3 des clubs au plus petit chiffre d’affaires en Ligue 1 :

Troyes = 41,108 M€

Auxerre = 37,949 M€

Ajaccio = 32,022 M€

Top 3 des clubs au plus gros chiffre d’affaires en Ligue 2 :

Bordeaux = 32,845 M€

Metz = 31,942 M€

ASSE = 20,430 M€

Moyenne top 3 Ligue 1 = 37,026 M€

Moyenne top 3 Ligue 2 = 28,406 M€

Différence = 8,62 M€

Saison 2021-2022 :

Top 3 des clubs au plus petit chiffre d’affaires en Ligue 1 :

Lorient = 33,584 M€

Troyes = 26,287 M€

Clermont = 25,632 M€

Top 3 des clubs au plus gros chiffre d’affaires en Ligue 2 :

Toulouse = 27,145 M€

Dijon = 20,965 M€

Guingamp = 18,161 M€

Moyenne top 3 Ligue 1 = 28,501 M€

Moyenne top 3 Ligue 2 = 22,090 M€

Différence = 6,411 M€

Saison 2020-2021 :

Top 3 des clubs au plus petit chiffre d’affaires en Ligue 1 :

Angers = 28,094 M€

Brest = 27,396 M€

Nîmes = 24,458 M€

Top 3 des clubs au plus gros chiffre d’affaires en Ligue 2 :

Toulouse = 26,045 M€

Caen = 15,093 M€

Amiens = 14,887 M€

Moyenne top 3 Ligue 1 = 79948 26649

Moyenne top 3 Ligue 2 = 56025 18675

Différence = 7,974 M€