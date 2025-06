AS Monaco. La République Démocratique du Congo sur le maillot de Monaco

L’AS Monaco s’est associée à la République Démocratique du Congo.

L’AS Monaco vient d’officialiser une collaboration avec le ministère des Sports et Loisirs de la République Démocratique du Congo. L’accord prévoit la visibilité de la RDC, via sa marque « R.D.Congo, cœur de l’Afrique », sur la manche du maillot des joueurs du club princier tant en championnat de Ligue 1 que sur la scène européenne. Elle sera aussi présente à l’avant des maillots des équipes de la formation.

La RDC sur la manche du maillot de Monaco jusqu’en 2028

Le contrat est de trois ans, jusqu’en 2028. Son montant n’est pas dévoilé, mais il serait estimé proche de 4,8 millions d’euros par an. « Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec la RDC et honorés de la confiance accordée par le ministère des Sports et Loisirs, afin de contribuer au rayonnement du pays et de soutenir les efforts entrepris pour structurer et développer le football local », déclare via communiqué le directeur général l’AS Monaco, de Thiago Scuro.

Le partenariat prévoit aussi de l’AS Monaco qu’elle mette ses ressources et compétences en matière de football, au service du pays et de ses jeunes talents par des opérations communes qui restent à spécifier.