AS Monaco. La Renault 4 électrifie le maillot de l’ASM

L’AS Monaco poursuit sa collaboration avec l’AS Monaco.

Après avoir arboré la Renault 5 E-Tech electric la saison passée, l’AS Monaco portera désormais les couleurs de la nouvelle Renault 4 électrique à l’avant des maillots, lors de sa prochaine campagne en Ligue des champions. Le club de la Principauté l’annonce, en même temps que la prolongation de son accord avec le constructeur automobile français.

Cette collaboration étendue jusqu’en 2026 positionne Renault comme partenaire majeur du club monégasque. Le logo de la R4 sera visible sur la face avant des maillots lors des rencontres de Ligue des Champions, tandis qu’une version simplifiée apparaîtra sur la « pocket » des tuniques en championnat. Le constructeur bénéficiera également d’une exposition au Stade Louis-II et sur l’ensemble des supports de communication du club.

La nouvelle Renault 4 E-Tech electric, dont la commercialisation est imminente, revisite l’iconique modèle produit entre 1961 et 1992. Forte de ses 8 millions d’exemplaires vendus à l’époque, cette version électrique conserve l’esprit originel du véhicule tout en intégrant des technologies contemporaines.

Une flotte de véhicules en prêt à l’AS Monaco

« La prolongation de ce partenariat témoigne une nouvelle fois de l’attractivité de l’AS Monaco et de l’intérêt pour les marques de s’associer à notre club », justifie par communiqué le directeur marketing et revenus de l’AS Monaco, Thibaut Chatelard. « Ce partenariat incarne notre volonté de conjuguer héritage et modernité, performance et responsabilité, avec l’élan d’un grand nom du football », ajoute Arnaud Belloni, directeur marketing monde du constructeur automobile.

Au-delà de l’aspect visuel, ce partenariat s’accompagne d’activations concrètes. Une flotte de plus de vingt véhicules électrifiés reste mise à disposition du club, tandis que le réseau de concessions Renault en France permettra de toucher l’ensemble des supporters monégasques sur le territoire hexagonal.