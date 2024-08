Arsenal: Un Gunners s’offre cette incroyable Lamborghini Mansory aux couleurs de son club

L’identité de son propriétaire n’a pas été dévoilée, peut-on raisonnablement penser qu’il est un joueur qui a son club à la bonne. L’attestent les couleurs choisies pour ce bolide d’exception qu’est celui d’un Gunners d’Arsenal.

Un Urus Lamborghini x Mansory rouge et noir comme Arsenal

« Couleur parfaite pour l’équipe, mais wow, elle va sérieusement faire tourner les têtes », écrit sur sa page Instagram le groupe automobile britannique Premier Sport derrière cette cession. La voiture en question est une Lamborghini Urus, déjà un gros modèle en soit qui devient encore plus féroce et sportif, une fois préparé par Mansory.

Le SUV le plus rapide au monde dans son segment

Musclé esthétiquement et mécaniquement, cet Urus passe après transformation d’un moteur de 650 chevaux à 800. C’est animal car ainsi customisé cet Urus devient rien de moins que le SUV le plus rapide au monde dans ce segment, avec une vitesse de pointe qui taquine les 320 km/h. Le prix n’est pas connu, mais à l’Urus de base, vendu plus ou moins 250 000 euros, il faut compter au moins le double pour le travail de préparation effectué derrière.