Esport: Après 10 ans d’existence Team Vitality compte 14 sponsors

Team Vitality croit et la franchise esport peut compter sur les marques pour l’accompagner.

Team Vitality célèbre ses dix ans d’existence et sur la décennie, la franchise esport a compilé quatorze partenaires commerciaux qui reflétent la croissance et l’influence du club. Les commanditaires déjà présents ont prolongé (JBL Quantum, GG.BET, ALDI, et Crédit Agricole notamment) et de nouveaux ont été recrutés : Tradeit.gg, KIA, Magnum et Ben & Jerry’s ont rejoint l’aventure.

Des sponsors qui prolongent et d’autres qui arrivent

L’année 2023 a été marquée par des réalisations significatives. Team Vitality a enregistré une croissance significative de sa communauté, dépassant les 10 millions de fans à travers le monde. Les performances de l’équipe, notamment la victoire au Major de Counter-Strike de Paris et le titre de champion du monde de Rocket League, ont capté une audience mondiale, atteignant un pic d’audience de 1,52 million de téléspectateurs.

Plusieurs activations menées par Team Vitality avec ses partenaires

Les partenaires ont joué un rôle dans ces succès. ALDI a soutenu la création de l’équipe féminine Vitality French Bees, tandis que Tezos a célébré un an d’application mobile V.Hive. Crédit Agricole a rendu l’esport accessible à travers le Vitality School Summer Tour, et GG.BET a organisé un showmatch réunissant les grandes figures de CS:GO. Quant à Magnum et Ben & Jerry’s, il ont conclu l’année avec un showmatch glacé de Rocket League.