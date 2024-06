Antoine Dupont: Un nouveau sponsor bientôt dévoilé

Antoine Dupont va compter un sponsor de plus pour l’accompagner.

Entre son Mondial avec les Bleus, la victoire du Stade Toulousain en Champions Cup, sa finale ce vendredi soir du top 14 et les Jeux Olympique qu’il va disputer cet été avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont vit une saison particulière, tous azimuts sur le plan sportif et conséquemment chargée en sollicitations.

Antoine Dupont futur ambassadeur de Bitpanda

C’est que le meilleur rugbyman au monde est aussi le plus bankable. Des marques qui lui sont associées, le demi-de-mêlé en compte plus d’une dizaine. Et bientôt une de plus, puisque selon les indiscrétions de Sportune, il va prochainement officialiser le sponsoring de Bitpanda, une plateforme de trading et d’échange de cryptomonnaie. L’annonce devrait être en fait à la mi-juillet qui arrive.

Le rugbyman français le plus bankable est un aimant à marques

Déjà influente dans l’univers du rugby, partenaire de l’équipe nationale d’Italie ou du Tournoi des 6 Nations, la marque est aussi un sponsor du Bayern Munich au football. Quant à Antoine Dupont, il va gonfler la longue liste de ses commanditaires qui vont de l’équipementier Adidas son principal, à Volvic, Carré Bleu, Dewalt, Casino, Tissot, Land Rover, Louis Vuitton, Serge Blanco ou encore Pure Essentiel.