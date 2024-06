Angleterre – Slovaquie 2024 en direct streaming

L’Angleterre de Jude Bellingham est au révélateur face à la Slovaquie pour une place en quarts de finale de cet Euro 2024 de football.

Le troisième huitième de finale de l’Euro de football concerne le premier favori des cotes à la victoire finale, ce dimanche 30 juin à 18h à Gelsenkirchen. Après les qualifications de la Suisse et de l’Allemagne, quelle sera la prochaine nation en quarts de finale ? Cet Angleterre – Slovaquie 2024 en direct streaming crucial pour la suite de la compétition, sera retransmise en exclusivité sur beIn Sports 1, la seule qui a les droits de diffusion de toute la compétition. Elle est accessible dans une offr couplée à Canal+ pour le meilleur du sport en France.

L’équipe d’Angleterre, favorite mais en manque de confiance après un premier tour mitigé, fait face à une pression considérable au pays. Les « Three Lions » ont terminé la phase de groupes en vainqueur du leur, mais sur un match nul décevant contre la Slovénie (0-0), provoquant la frustration des supporters. Gareth Southgate, le sélectionneur qui a pourtant mené l’équipe en finale de l’Euro 2021 et en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, se retrouve sous le feu des critiques. Le contexte est pesant et le sera tant que l’équipe poursuivra sa toute dans cet Euro.

Les Three Lions n’ont jamais perdu contre cet adversaire

De leur côté, les « Faucons slovaques » se présentent comme des outsiders déterminés à créer la surprise. Ce sera le sixième affrontement dans l’histoire entre les deux pays et l’avantage est largement au bénéfice des Anglais qui n’ont jamais perdu : 5 victoires et un match nul. L’enjeu est de taille pour les deux équipes, le vainqueur de cette confrontation affrontant la Suisse en quart de finale.