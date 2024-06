Espagne – Géorgie 2024 en direct live streaming

Pedri et l’Espagne affrontent la Géorgie, l’équipe surprise de cet Euro 2024.

C’est l’affiche la plus déséquilibrée sur le papier de ces huitièmes de finale à l’Euro allemand. Elle met en opposition l’équipe la plus séduisante du début de tournoi à la grande surprise, qui vit une première historique à ce niveau. Une bonne nouvelle qui concerne Espagne – Géorgie 2024 en direct live streaming, le match est à voir en clair sur M6 ou sur BeIn Sports, pour les abonnés.

Déséquilibré cet Espagne – Géorgie 2024 en direct live streaming ?

L’Espagne, considérée comme l’un des outsiders majeurs de la compétition, a pleinement confirmé son statut lors de la première phase de groupes. Avec trois victoires en autant de matchs, dont une éclatante démonstration face à la Croatie (3-0) et deux succès plus étriqués contre l’Italie et l’Albanie (1-0), la Roja a dominé le groupe B. Cette performance s’inscrit dans la continuité de son récent succès en Ligue des Nations, soulignant le retour au premier plan de la sélection ibérique et ses jeunes talents (Pedri, Rodri, Yamal…)

La nation la plus séduisante face à la plus surprenante

Face à l’Espagne, la Géorgie s’est imposée comme l’une des principales révélations du tournoi. Qualifiés in extremis grâce à une victoire surprise contre le Portugal (2-0), les Géorgiens ont séduit par leur jeu offensif et leur combativité. Emmenés par leurs stars Khvicha Kvaratskhelia et l’attaquant du FC Metz, Georges Mikautadze, ce dernier étant actuellement meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations, les Croisés rêvent d’un nouvel exploit. Ce match promet donc une opposition de styles intéressante entre une Espagne favorite mais prudente, et une Géorgie sans complexe prête à créer la sensation.