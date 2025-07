Ansu Fati, Pogba. Quels numéros sur leur maillot à l’AS Monaco ?

L’AS Monaco a officialisé l’arrivée d’Ansu Fati qui portera le numéro 31 sur son maillot.

Ansu Fati et Paul Pogba sont officiellement des joueurs de l’AS Monaco et en même temps qu’ils ont signé, le club princier a dévoilé les numéros qu’ils porteront sur leurs maillots respectifs.

L’officialisation est tombée ce mardi pour Ansu Fati, l’ailier espagnol est prêté par le FC Barcelone et jouera à Monaco avec un numéro bien familier : le 31. Soit le même numéro que celui de ses débuts en professionnel et de son jour d’anniversaire, lui qui est né le 31 octobre 2002.

Premier match officiel face au Havre

Le retour de Paul Pogba dans le football professionnel a été quant à lui annoncé le 28 juin, le champion du monde retrouve les terrains après ses 18 mois de suspension et jouera avec le numéro 8 qui était précédemment porté par Moatasem Al-Musrati. La pioche a signé un contrat qui le porte jusqu’en 2027 à l’AS Monaco.

Les deux recrues pourront se montrer sous leurs nouvelles couleurs dès la saison qui débute et sur le rectangle vert, face au Le Havre AC, pour leur premier match officiel en championnat de Ligue 1.