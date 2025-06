Allemagne-France. Ça rapporte combien la 3e place de la Ligue des Nations ?

La France termine 3e de la Ligue des Nations.

La victoire des Bleus face à l’Allemagne (2-0) ce dimanche dans la petite finale de la Ligue des Nations est somme toute plus intéressante sur le plan financier qu’au niveau du palmarès de l’équipe de France. Cette troisième place sur le podium continental génère en effet des retombées financières substantielles pour la Fédération française de football, meilleure que celle de l’Allemagne défaite à domicile.

Le parcours de l’équipe de France jusqu’à cette troisième place s’est révélé particulièrement lucratif. Dès leur participation au groupe A de la compétition, les plus hautes instances du football français avaient la garantie de percevoir une prime de base conséquente de 2,25 millions par pays du groupe 1, indépendamment des résultats obtenus sur le terrain.

Un cumul de 8 M€ pour la France en Ligue des Nations

En terminant premiers de poule, Didier Deschamps et ses hommes ont ajouté 2,25 millions d’euros. Soit un total de 4,5 millions avant de disputer le dernier carré. Eliminés par l’Espagne dans la course au titre, les Bleus pouvaient encore prendre la médaille de bronze et gonfler la cagnotte de 3,5 millions, pour un cumul de 8 millions d’euros sur l’ensemble du parcours en Ligue des Nations.

L’Allemagne, quatrième, prend 2,5 millions d’euros, indépendamment des autres primes gagnées précédemment. Ce dimanche soir, l’Espagne et le Portugal tenteront de décrocher le trophée et la grosse prime de 6 millions d’euros, quand le finaliste battu repartira avec un bonus de 4,5 millions d’euros.