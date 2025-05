Affluences et remplissages de la saison de Ligue 2 selon la LFP

Contrairement à la Ligue 1, la Ligue 2 n’a pas battu son record d’affluence, mais les taux d’occupation des stades attestent d’une saison réussie.

Quelques heures après avoir publiée les données relatives à la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé son bilan des affluences pour la saison 2024-2025 de Ligue 2. Avec 2,30 millions de spectateurs au total, le championnat affiche des résultats contrastés mais révélateurs d’un engagement territorial toujours solide.

Si la moyenne par match recule de 12% par rapport à l’exercice précédent, avec 7 572 spectateurs, cette baisse s’explique principalement par un contexte structurel moins favorable. Il y a d’abord l’absence à la fois des Girondins de Bordeaux, tombés en National 2 conjuguée au retour de l’AS Saint-Etienne dans l’élite, deux des clubs aux plus fortes affluences de la saison passée. Il y a aussi les 11 matchs délocalisés durant la saison, dont 10 pour le seul FC Martigues. Ces rencontres disputées hors des stades habituels ont généré des affluences nettement plus faibles qu’à l’ordinaire.

FC Metz – Rodez AF plus forte affluence de la saison

Pourtant, le taux de remplissage progresse significativement pour atteindre 59,9%, soit une hausse de 4,6 points – signe d’une meilleure optimisation des enceintes sportives. La saison aura permis à certains clubs de réaliser des performances remarquables en termes d’affluence. Le Paris FC enregistre une hausse spectaculaire de 150%, porté par ses performances sportives (accession du club à la Ligue 1 et le choix de la gouvernance d’ouvrir la gratuité aux tribunes du stade Charléty. Le Rodez Aveyron Football confirme également sa montée en puissance avec une progression de 46%, tandis que le promu Red Star FC augmente sa fréquentation de 23%.

Quatre clubs maintiennent une moyenne supérieure à 10 000 spectateurs par rencontre : le FC Metz, le Stade Malherbe Caen, le Paris FC et le FC Lorient. Ces locomotives confirment leur ancrage territorial et leur capacité à mobiliser leurs supporters. Le record d’affluence de la saison a d’ailleurs été établi au stade Saint-Symphorien lors de FC Metz – Rodez Aveyron Football avec 25 302 spectateurs.

Huit clubs franchissent la barre symbolique des 70% de taux de remplissage : Red Star FC, Rodez AF, Pau FC, USL Dunkerque, FC Lorient, SM Caen, Paris FC et SC Bastia. Ce chiffre témoigne d’un soutien populaire fidèle, même dans des enceintes aux capacités variables. Si la saison 2024-2025 marque un léger repli quantitatif, elle confirme néanmoins l’attachement des territoires à leurs clubs de Ligue 2, avec 37 rencontres ayant rassemblé plus de 15 000 spectateurs – un chiffre qui témoigne du potentiel d’attraction persistant de cette compétition.