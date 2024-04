Adil Rami et l’anecdote de la Ferrari qui « n’avait pas d’accoudoir » !

Adil Rami fidèle à lui même dans l’émission Top Gear diffusée ce vendredi sur RMC Découverte.

Du bon, du très bon Adil Rami même, dans la repartie. Que l’anecdote soit vraie ou pas, sa réponse claquée en première intention dans l’émission TV « Top Gear » diffusée ce vendredi soir sur la chaîne RMC Découverte colle au personnage.

Adil Rami invité de l’émission automobile Top Gear

Invité avec le journaliste et animateur Samuel Etienne, le pilote de Formule 2 Théo Pourchaire et l’humoriste Jérôme Niel, à l’épreuve du « BBQ Challenge » (Barbecue challenge), l’ancien joueur de l’OM, champion du monde en 2018 a été questionné sur l’intérêt qu’il porte aux supercars.

« J’avais une Ferrari mais je l’ai vite vendu parce qu’il n’y a pas d’accoudoir »

« Je me posais une question, est-ce que tu as fait comme tous les footballeurs de l’univers et tu t’es acheté un gros gamos ? », l’interroge Pierre Chabrier, du duo Vilebrequin qui a repris l’animation du programme Top Gear. Ce à quoi Adil Rami répond : « Ouais, j’avais une Ferrari mais je l’ai vite vendu parce qu’il n’y a pas d’accoudoir ». Le présentateur étouffa un rire spontanné.

L’ex-défenseur de l’OM a terminé quatrième du « BBQ Challenge »

Pour la petite histoire, Adil Rami a terminé quatrième sur six du « BBQ Challenge » en bouclant le tour de circuit au volant d’une Dacia Logan, en 52″554. Comme une évidence, la victoire est revenue au champion du monde de F2, Théo Pourchaire en 48″637, soit quand même trois secondes de mieux au moins, que tous ses autres concurrents !