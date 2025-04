A combien s’élève la fortune de Jorge Mas co-propriétaire de l’Inter Miami de Messi ?

Jorge Mas, le deuxième en partant de la droite, est l’actionnaire majoritaire du club de Messi.

Figure emblématique du monde des affaires américain et copropriétaire du club où évolue Lionel Messi, Jorge Mas affiche une fortune personnelle estimée à 2,1 milliards de dollars selon les derniers chiffres de Forbes. L’homme d’affaires cubano-américain se classe ainsi à la 1670e place du classement mondial des milliardaires en 2025.

Principal actionnaire et président de MasTec, une entreprise d’ingénierie et de construction d’infrastructures basée à Miami, Jorge Mas a bâti son empire à partir de l’entreprise familiale. En 1984, il avait rejoint Church and Tower, la société fondée par son père, qui constituera plus tard la pierre angulaire de MasTec. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars en 2024, MasTec s’impose comme l’une des plus grandes entreprises américaines détenues par des Hispaniques.

Son sens des affaires ne s’est pas limité à une seule industrie. Mas a également cofondé Neff Rentals, une entreprise de location d’équipements et d’outils de construction, qu’il a revendue en 2005 pour environ 510 millions de dollars, diversifiant ainsi considérablement son patrimoine.

Actionnaire majoritaire de l’Inter Miami en ML

Âgé de 62 ans, ce diplômé d’un MBA de l’Université de Miami s’est lancé dans l’aventure du football en devenant propriétaire principal de l’Inter Miami CF, avec l’ex-star David Beckham à ses côtés, franchise de Major League Soccer qui a fait sensation en 2023 en recrutant la superstar argentine Lionel Messi. Récemment, Jorge Mas a d’ailleurs évoqué auprès de la presse la possibilité que Messi entre au capital du club floridien une fois sa carrière de joueur terminée, renforçant encore les liens entre l’octuple Ballon d’Or et la franchise américaine.

L’histoire de Jorge Mas est aussi profondément ancrée dans l’héritage cubain américain. Fils de Jorge Mas Canosa, un exilé cubain opposant farouche tant au régime de Batista qu’à celui de Castro, qui a fui vers la Floride en 1960, il préside aujourd’hui l’influente Fondation nationale cubaine américaine, une organisation d’émigrés basée à Miami fondée par son père en 1981.

Son parcours illustre la réussite d’une famille d’immigrants devenue une puissance économique et sportive majeure aux États-Unis, avec désormais une influence grandissante dans le monde du football international grâce à l’arrivée de Messi à Miami.