Real Madrid: A bord du yacht à 3 M€ du président Florentino Perez

Florentino Perez possède un yacht de 31 mètres de long.

Il porte la casquette du président du Real Madrid, le club le plus titré de l’histoire du football européen qui fait sa notoriété à l’internationale. Mais Florentino Perez est aussi et d’abord un entrepreneur, dirigeant du groupe ACS (Actividades de Construcción y Servicios), l’un des plus gros du secteur du BTP en Espagne et plus largement sur le Vieux continent. Cela a contribué à la fortune de l’homme d’affaire espagnol de 76 ans, estimée par Forbes à 5 milliards de dollars.

Un yacht de 31 mètres de long pour Florentino Perez

Entre autres dépenses d’importance, Florentino Perez est le propriétaire d’un yacht nommé Pitina. C’est une référence à la défunte épouse du cacique madrilène, María Ángeles Sandoval dit « Pitina », décédée en 2012, huit ans après la sortie du yacht des ateliers de construction du groupe Astondoa en Espagne. Pitina est long de 31 mètres, il peut accueillir jusqu’à 8 convives à son bord, en plus des six membres de l’équipage. Son prix est estimé à près de 3 millions d’euros auquel s’ajoute le demi-million d’euros annuel de frais de fonctionnement.

Idéal pour recruter de nouveaux joueurs pour le Real Madrid

L’architecture intérieur est celle de la société italienne Cristiano Gatto Design. Les images partagées par le média Super Yacht Fan montrent un espace de luxe et de modernité aux couleurs claires. Ce yacht est parfait pour séduire et signer les recrues du club. Ou célébrer les titres, que le collectif du Real Madrid gagne régulièrement.