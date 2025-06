Yamal à plus de... 400M€ ! Le nouveau top 100 CIES des footballeurs les plus chers

L’Observatoire du football CIES estime désormais que Lamine Yamal vaut plus de 400 M€ sur le mercato.

L’Observatoire du football CIES vient de publier son nouveau classement des joueurs les plus valorisés au monde, et c’est un prodige catalan de 18 ans qui trône désormais au sommet. Lamine Yamal, l’ailier du FC Barcelone, affiche une valeur marchande estimée à 402,3 millions d’euros, un montant stratosphérique qui reflète autant son talent précoce que les attentes considérables placées en lui.

Cette évaluation record intervient après la prolongation du contrat de Yamal jusqu’en 2031 avec le Barça. À un âge où la plupart des footballeurs découvrent à peine le niveau professionnel, l’Espagnol s’impose déjà comme une référence mondiale. Son profil unique combine performances exceptionnelles et potentiel de développement sur plus d’une décennie, expliquant cette valorisation inédite.

Derrière Yamal, deux autres stars complètent le trio de tête : Erling Haaland (Manchester City) avec 239,6 millions d’euros et Jude Bellingham (Real Madrid) à 233,8 millions. Ces trois joueurs incarnent la nouvelle génération du football mondial, mêlant talent technique et impact médiatique considérable. Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, occupe la quatrième position avec 192,5 millions d’euros. À 26 ans et demi, il représente le joueur le plus âgé du top 10, confirmant que la jeunesse domine aujourd’hui les valorisations les plus élevées.

Onze joueurs du PSG dans les 100

L’analyse géographique révèle la suprématie de la Premier League avec 42 joueurs dans le top 100, loin devant la Liga espagnole (19 représentants). Paradoxalement, c’est le Paris Saint-Germain qui place le plus de joueurs dans ce classement d’élite avec 11 éléments, notamment João Neves (117,8 millions) et Désiré Doué (108,7 millions). Cette concentration parisienne illustre la stratégie d’investissement du club français sur les jeunes talents à fort potentiel, même si la Premier League reste le championnat le plus attractif pour les stars confirmées.

Seuls quatre joueurs évoluent en dehors des cinq grands championnats européens : deux au Portugal (Samu Aghehowa et Viktor Gyökeres), un au Brésil (Estêvão Willian, futur joueur de Chelsea) et un en Arabie Saoudite (Jhon Durán). Cette répartition souligne la concentration croissante des talents les plus cotés dans les ligues européennes de premier plan. Le cas d’Estêvão Willian, déjà lié contractuellement à Chelsea malgré son évolution actuelle au Brésil, illustre parfaitement les nouvelles stratégies de recrutement anticipé des grands clubs européens.