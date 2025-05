William Saliba. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a signé avec Arsenal ?

Cela fait 2113 jours que William Saliba a signé avec Arsenal.

Il est l’un des cadres majeurs du collectif de Mikel Arteta, mais aussi une cible premium du Real Madrid qui le courtise. William Saliba sera-t-il encore un joueur d’Arsenal la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr, son club entend le garder, mais le niveau de l’offre fera véritablement l’occasion. Le défenseur international français a encore deux ans de contrat jusqu’au terme du 30 juin 2027.

Ce jour du mercredi 7 mai, cela fait précisément 2113 jours que Saliba a quitté l’AS Saint-Etienne qui l’a formé pour rejoindre les Gunners. Il n’a pas toujours évolué depuis avec le club londonien, il a été sujet à trois prêts sur ses trois premières saisons, à l’AS Saint-Etienne en 2019-2020, à l’OGC Nice sur les six derniers mois de la saison 2020-2021, puis à l’Olympique de Marseille, en 2021-2022. Mais tout ce temps, son contrat est resté le même.

Prolongé en 2023 jusqu’en 2027 avec Arsenal

Il l’a gardé jusqu’à le prolonger au mois de juillet 2023 et jusqu’en 2027. Dans la carrière de William Saliba avec Arsenal, il y a donc un premier contrat à l’équivalence de 200 000 euros brut mensuels, consommé pendant 1443 jours. Puis un suivant, avec une notable augmentation de salaire, à près de 975 000 euros mensuels qu’il est estimé gagner désormais.

Rapportés au nombre de jours passés au service des Gunners (prêts ailleurs compris), le défenseur de 24 ans cumule donc près de 9,5 millions d’euros en salaires, hors primes, pour la première période et 21,5 millions d’euros de la suivante. C’est-à-dire qu’au jour du match retour entre Arsenal et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, il cumule près de 31 millions d’euros de gains.