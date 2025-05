Vinicius Jr reçoit sa toute première paire de crampons signatures

Vinicius Jr est définitivement entré dans la cours des plus grands, il a sa première paire de chaussures signatures.

C’est le privilège offert aux plus grands, dont fait assurément partie le dauphin en titre du Ballon d’or et actuel attaquant du Real Madrid. Vinicius Jr franchit une nouvelle étape dans sa carrière avec le lancement de sa première chaussure signature : la Nike Mercurial Vapor Vini Jr. Player Edition, un modèle qui célèbre à la fois le parcours et la vitesse de l’attaquant brésilien.

La Nike Mercurial Vapor Vini Jr. Player Edition sous toutes ses coutures Image 1 parmi 4

La nouvelle Mercurial de Vinicius Jr. raconte visuellement l’histoire de sa carrière. Son design arbore un dégradé allant du rouge au jaune sur la partie médiane, évoquant ses années formatrices au Flamengo. Les touches de bleu, vert et jaune sur les côtés rendent quant à elles hommage aux couleurs nationales du Brésil.

Le symbole de l’ascension rapide de Vinicius Jr vers les sommets

« Quand j’étais enfant, tous mes joueurs préférés portaient des Nike. Pendant des années, j’ai joué uniquement avec des Mercurial », confie Vinicius Jr. « J’ai même marqué en finale de deux grandes compétitions avec. Alors pourquoi choisir une autre paire que celle qui m’a fait décoller? »

Le coloris « Color of Speed » constitue l’élément central de cette chaussure. Cette nuance irisée célèbre la rapidité qui a propulsé Vinicius de Rio de Janeiro jusqu’aux sommets du football mondial. L’inscription « Vini Fly, Vini Voa » (Vini vole) apparaît à travers le dégradé, soulignant cette identité de jeu basée sur l’explosivité. Le design s’inspire également des cerfs-volants colorés des quartiers populaires de Rio, dont est originaire le joueur.