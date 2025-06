Vancouver – Cruz Azul. Combien gagne le vainqueur de la Coupe des champions CONCACAF 2025 ?

C’est cette nuit le dénouement de la Coupe des champions CONCACAF 2025.

La finale de la Coupe des champions CONCACAF 2025, qui se disputera le 2 juin prochain entre les Whitecaps de Vancouver et le CF Cruz Azul, promet d’être non seulement un événement sportif majeur, mais également une opportunité financière considérable pour le vainqueur.

Selon les informations communiquées par la Confédération de la CONCACAF, le champion empochera plus de 5 millions de dollars (4,5 M€) en récompenses financières et primes de victoire. Cette somme représente une augmentation spectaculaire par rapport aux éditions précédentes, la Confédération ayant annoncé une revalorisation « de plus de cinq fois comparé à l’ère de la Ligue des Champions de la CONCACAF ».

Qui pour le titre entre les Whitecaps de Vancouver et le CF Cruz Azul ?

Les deux finalistes ont suivi des parcours différents pour atteindre cette ultime confrontation. Le club canadien a créé la surprise en éliminant l’Inter Miami de Lionel Messi en demi-finale, s’imposant 2-0 lors du match aller au Canada avant de confirmer au match retour. De son côté, Cruz Azul a écarté son rival mexicain, les Tigres, après un match nul 1-1 à l’extérieur et une victoire déterminante à domicile.

Cette finale, qui oppose un club de MLS à une équipe mexicaine, illustre parfaitement la rivalité croissante entre les deux principales ligues de la zone CONCACAF. Au-delà du prestige continental, le vainqueur représentera également la région lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs, ajoutant une dimension supplémentaire à l’enjeu sportif et financier de cette rencontre.