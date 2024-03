Un média en ligne s’offre le maillot du Versailles FC

Le FC Versailles a désormais un sponsor sur les maillots.

Le FC Versailles s’associe à Konbini, média en ligne à destination des 18-35 ans. Par ce partenariat, le pureplayer devient le sponsor majeur sur les maillots domicile et extérieur des joueurs du club, pensionnaire du championnat National (3e division), jusqu’alors vierge de commanditaire. Cette initiative vise à créer une communauté engagée et connectée, reflétant les aspirations de la génération Z en matière de consommation d’événements sportifs.

Le média Konbini sur les maillots du FC Versailles

« Nous développons un club pour et par les 15-25 ans. Konbini a développé le plus beau média de cette génération. Notre partenariat était une évidence », détaille Alexandre Mulliez, le président du FC Versailles. « Cette alliance avec le FC Versailles nous a paru très naturelle car nos projets partagent les mêmes valeurs : l’accessibilité au sport comme à la culture avec un fort esprit de créativité et d’innovation pour parler aux nouvelles générations », ajoute Geoffrey La Rocca, le président de DC Company, nouveau propriétaire de Konbini depuis le mois de février.

Deux marques qui veulent se tourner vers la jeunesse

Ce partenariat repose sur des valeurs partagées telles que l’accessibilité, avec une politique tarifaire engagée offrant des billets à moins de 2€ pour les moins de 25 ans. De plus, une interaction avec le public est envisagée à travers des outils digitaux et des jeux-concours. Une immersion dans les coulisses du club sera également proposée à travers de nouveaux formats médiatiques. Les détails contractuels de durée du sponsoring ou financiers n’ont pas été révélés.